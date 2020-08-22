У Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор: наруга над пам'яттю (фото)

У Києві вандали на території Національного музею Голодомору-геноциду осквернили скульптури "Гірка пам'ять дитинства" у вигляді дівчинки з колосками пшениці.

Інцидент стався вночі 22 серпня, і після події один з головних символів Музею демонтовано для проведення реставрації. Про це передали на сайті музею Голодомору.

Зазначається, що на самій скульптурі, на щастя, пошкоджень немає.

На місці події працювали співробітники правоохоронних органів. Всі деталі та обставини прикрого інциденту з'ясовуються.

За словами гендиректора музею Олесі Стасюк, цей випадок вандалізму є "неприпустимим актом наруги над пам'яттю цілої нації".

"Культура нації будується на фундаменті історичної пам'яті. Пам'ять про Голодомор - це частина історії кожного українця, яку ми не маємо права забувати заради сталого майбутнього... Ми зробимо все можливе, щоб "Дівчинка" щонайскоріше повернулася до експозиції музею", - заявила вона.

У Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор (фото: holodomormuseum.org.ua)

Раніше повідомлялося, що у Полтаві вандал потрапив на відео під час розгрому пам'ятника воїнам АТО.

Нагадаємо, що пару років тому під Києвом підпалили меморіал жертвам Голодомору.