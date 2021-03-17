У Києві вандали понівечили фігури "пісяючих хлопчиків": зробили з низ зеків

У Києві вандали зіпсували відомий арт-об'єкт, що знаходиться на Парковій алеї. Він називається "Веселка", але люди називають його "пісяючими хлопчиками".
Про це повідомляє видання "Сегодня".
Вандали написали на скульптурах "A. C. A. B", ця абревіатура означає "All Cops Are Bastards" ("Всі копи — виродки"). Її часто використовують як тюремне татуювання у Великобританії.
На чолі однієї зі скульптур написали "Я Вася".
Композиція "Веселка" є одним з 17 арт-об'єктів, які стали частиною першого українського парку сучасної скульптури та інсталяції "Kiev Fashion Park".
Скульптури були викуплені на аукціоні меценатами і подаровані Києву. А у 2011 році їх встановили на Пейзажній алеї.
"Kiev Fashion Park" розповіли, що скульптура дуже популярна серед дітей. Тому реставрувати пам'ятник доводиться кожен рік, але тепер він прийшов в непридатність.
"На цей час ми шукаємо меценатів, які профінансують ремонт цієї та інших скульптур на Пейзажній алеї. Підготували кошторис необхідних робіт. Пам'ятник "Веселка" потрібно буде виготовити по-новому, зробити його з більш міцних матеріалів і встановити на тому ж місці. Його заміна обійдеться в 125 тис. грн", – розповіли в організації.
Як ми розповідали раніше, в німецькому Мюнхені невідомі осквернили могилу українського націоналіста Степана Бандери. На пам'ятник розлили невідому речовину.