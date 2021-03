У Києві вандали понівечили фігури "пісяючих хлопчиків": зробили з низ зеків

Вандали написали на скульптурах "A. C. A. B", ця абревіатура означає "All Cops Are Bastards" ("Всі копи — виродки"). Її часто використовують як тюремне татуювання у Великобританії.

На чолі однієї зі скульптур написали "Я Вася".

Історія виникнення скульптур

Композиція "Веселка" є одним з 17 арт-об'єктів, які стали частиною першого українського парку сучасної скульптури та інсталяції "Kiev Fashion Park".

Скульптури були викуплені на аукціоні меценатами і подаровані Києву. А у 2011 році їх встановили на Пейзажній алеї.

"Kiev Fashion Park" розповіли, що скульптура дуже популярна серед дітей. Тому реставрувати пам'ятник доводиться кожен рік, але тепер він прийшов в непридатність.

"На цей час ми шукаємо меценатів, які профінансують ремонт цієї та інших скульптур на Пейзажній алеї. Підготували кошторис необхідних робіт. Пам'ятник "Веселка" потрібно буде виготовити по-новому, зробити його з більш міцних матеріалів і встановити на тому ж місці. Його заміна обійдеться в 125 тис. грн", – розповіли в організації.

У Києві вандали понівечили арт-об'єкт (фото: kiev.segodnya.ua)