ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на вулиці знайшли трирічного малюка в синцях: у справі новий поворот

STYLERЖиття    13.11.2019 - 11:19
У Києві на вулиці знайшли трирічного малюка в синцях: у справі новий поворот
У Києві знайшли дитину на вулиці (колаж: РБК-Україна)

Дитина в синцях ходив вулицями Києва з п'яним чоловіком

У Києві трирічну дитину відібрали у п'яного чоловіка. Випадкові перехожі забили на сполох, побачивши дивну картину. Хлопчик з синцями на тілі ходив по вулиці з дорослим у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався майже тиждень тому, 7 листопада, на вулиці Вишгородській Подільського району. Дитину госпіталізували, а п'яний неадекват назвався його батьком і сказав, що поїде за ним в лікарню.

У Києві на вулиці знайшли трирічного малюка в синцях: у справі новий поворот

У Києві знайшли дитину на вулиці (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Але, оскільки хлопчик не розмовляє, підтвердити, що це його батько, він не міг, а горе-батько в лікарні так і не з'явився, правоохоронці почали розшукувати батьків малюка.

Врешті-решт родичів вдалося відшукати. Своє тривале мовчання вони пояснили важким матеріальним становищем та життєвими труднощами. Але чи є п'яний чоловік, що гуляв із хлопчиком, його батьком, правоохоронці не уточнюють.

Хлопчика передали в дитячий будинок. Подальша його доля буде залежати від рішення соціальних служб. А горе-батьків чекає штраф за "невиконання обов'язків по вихованню дитини".

Таємниче зникнення жінок під Києвом: у справі з'явилися нові деталі Допоможіть знайти: під Києвом зникла 15-річна дівчинка (фото)
Новини України Помогите найти
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся