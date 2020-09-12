В Києві через загрозу вибуху в популярному ТРЦ евакуюють людей: з'явилося відео

У Києві повідомили про мінування ТРЦ Ocean Plaza біля станції метро "Либідська", після чого в торгово-розважальному комплексі почали евакуацію відвідувачів.

Інцидент стався вдень 12 вересня. Відео з торгцентру опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

На кадрах видно, як велика кількість відвідувачів залишають приміщення ТРЦ. Люди йдуть організовано і спокійно, але чуються слова обурення - у вихідний день в комплексі зібралося справді чимало громадян.

Адміністрація ТРЦ через гучномовець оголошує, що торгцентр тимчасово припиняє свою роботу з технічних причин.

Таке рішення було прийнято після того, як надійшов черговий виклик про замінування закладу.

Відео: У київському ТРЦ "Ocean Plaza" евакуюють відвідувачів через повідомлення про мінування

В коментарях в мережі люди обурюються через подібні практики "мінування" різних важливих об'єктів інфраструктури, вокзалів, станцій метро і популярних ТРЦ, які останнім часом дуже часто відбуваються в Києві. Також звучить припущення, що під час евакуації злодії можуть без особливих зусиль "чистити" кишені людей.

От хто це робить і навіщо?! Це вже не вперше і в результаті нічого немає - неправдиві всі виклики

Поки всі йдуть до виходу кишенькові злодії працюють

Як повідомлялося, раніше у київському ТРЦ розстріляли хлопця - 25-річного постраждалого госпіталізували з простреленими ногами.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві "замінували" центральний залізничний вокзал, через що його роботу тимчасово зупинили.