У Києві учасниця популярного реаліті стала жертвою пограбування: модель не стримує емоцій

У Києві пограбували учасницю популярного реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" Аріну Любітєлєву - злодії вночі обікрали та пошкодили її автомобіль, припаркований біля будинку.

Про інцидент розповіла сама дівчина в Instagram. Аріна зазначила, що ані консьєрж в будинку, ані охорона з відеоспостереженням, ані сигналізація не зупинили зловмисників.

Також модель висловила припущення, що злочин могли піти якісь наркомани у пошуках "легкої поживи" заради дози.

Нібито перед цим на вулиці бачили якогось чоловіка, яких ходив з ліхтариком і світив у скло машин.

"У мене слів немає. Всю ніч розбиралися. Сподіваюся, на дозу вистачило. І сподіваюся, це твоя остання!" - написала Аріна.

Також модель додала, що злодія не знайшли і швидше за все так і не розшукають.

Аріна Любітєлєва стала жертвою пограбування (фото: скрін instagram.com/im.arinari)

"Я ніколи не розуміла, що рухає цими людьми... Хоча я напевно просто не наркоман і мені не потрібна доза. Думайте сто разів перед тим, як щось зробити, у що ви вірили чи ні - існує карма. Насправді мені нічого сказати, я просто в а*уї - що це відбувається. Мене так не вчили..." - висловилася Любітєлєва, не стримуючи емоцій.

Нагадаємо, що близько тижня тому відома українська співачка стала жертвою розбійного нападу під Миколаєвом.

Також ми писали про те, що травні у Києві обчистили квартиру популярної співачки - злодії винесли шикарні люстри, шуби та сервізи.