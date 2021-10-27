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У Києві вбили ветерана АТО: чим він займався

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 10:03
У Києві вбили ветерана АТО: чим він займався У Києві вбили АТОвця (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дарницькому районі Києва виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився ветеран АТО.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Де знайшли військового

Тіло чоловіка знайшли в ніч на середу, 27 жовтня, по вулиці Завальна, 2б. за попередньою інформацією, вбитого чоловіка затягли в будівлю, де тіло пролежало добу. За словами друзів загиблого, тіло належить 36-річному ветерану АТО на ім'я Дмитро.

Чим займався АТОвець після війни

Повернувшись з війни на Донбасі він почав підробляти на будівництві, винаймав житло і пристосовувався до цивільного життя. Однак грошей стало не вистачати на знімання кімнати. Тому, влітку цього року, вирішив переселитися в покинутий будинок, який на Славутичі.

Загиблий намагався допомагати фінансово своїй колишній дружині у вихованні дочки. Товариші розповіли, що через брак коштів у розпачі чоловік почав зловживати алкоголем. Він знайшов собі нових друзів - чоловіка з судимістю і його вагітну подругу.

В останній місяць вони жили разом з ним в покинутому будинку. Потім серед місцевих продавщиць з'явилася чутка, що Дмитро помер. Коли поліція прийшла до будинку - то виявила тіло ветерана АТО. Його нові приятелі провели з трупом в оселі майже добу. За їхніми словами, боялися покарання. Тіло чоловіка було все побито. Є підозри, що він був убитий.

Всі деталі встановить поліція.

Як ми раніше писали, на Волині жорстоко забили до смерті АТОвця.

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