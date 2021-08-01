У Києві троє підлітків побили і задули газом літнього чоловіка (відео)
У Києві троє підлітків накинулися на літнього чоловіка. Малолітні хулігани почали бити його і задувати газом. Інцидент стався в Голосіївському районі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
"На Деміївці троє підлітків накинулися на літнього мужика - побили його і задули газом", - йдеться в повідомленні.
При цьому невідомо, що послужило агресією з боку підлітків. Вони також кидалися на жінку, яка зробила їм зауваження.
Увага на відео присутня ненормативна лексика.
Користувачі мережі прокоментували відео.
- Шакали ...
- Садити треба;
- Швидше за все у дітей важкий внутрішній період і вони не усвідомлюють, що творять!
- Коли вибачень чекати?!
- Звідки у них газові балони;
- Мавпи, таких в льох садити треба, може просвітлення прийде.
Нагадаємо, в центрі Києва побили танцюриста відомої української співачки Наді Дорофєєвої. Женя вийшов з клубу і на нього накинувся невідомий чоловік.
Після побиття молода людина опинилась в лікарні. У нього стався крововилив у мозок. Медики вирішили зробити трепанацію черепа. Хлопця ввели в медикаментозну кому.
Ми також писали про те, що в Одесі в тролейбусі сталася бійка з одним з пасажирів. Все сталося через те, що чоловік відмовився платити за проїзд.