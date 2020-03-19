У Києві третій хворий на коронавірус: розгорається скандал

Коронавірус в Україні виявили вже у 18 осіб, з яких 3 - в Києві. Сьогодні, 19 березня, у столиці зафіксували ще один випадок зараження COVID-19. Що відомо про хворого, і чому цей випадок обростає скандалами - в матеріалі Styler.

Так, подробиці про пацієнта розповів мер міста Віталій Кличко. За словами чиновника, хворий - чоловік, йому 50 років. Він нещодавно відвідував Швейцарію.

По приїзду в столицю він зробив тест в одному з приватних столичних медичних центрів. Але в центрі інформацію про позитивний тест на COVID-19 не передали ні Міністерству охорони здоров'я ні Центру громадського здоров'я. Про діагноз державним органам стало відомо лише коли він підтвердився в Німеччині.

"Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - пише Кличко.

На даний момент чоловік знаходиться на самоізоляції. За ним спостерігають лікарі, і він отримує необхідне лікування.

Коронавірус в Києві (скрін: Telegram/Віталій Кличко)

Нагадаємо, 19 березня стало відомо про ще два випадки зараження коронавірусною інфекцією - в Житомирі та в Києві.

Раніше ми писали, як зміниться життя жителів Києва, якщо в столиці введуть режим надзвичайної ситуації.