У Києві трагічно загинула учасниця проєкту "Панянка-Селянка": знайшли з ножовими ранами

Учасницю проєкту" Панянка-Селянка" виявили мертвою у власній квартирі. За попередньою інформацією, вбивство жінки скоїв її чоловік. На тілі жінки було безліч ножових ран.

Тетяна була місцевою знаменитістю і в Оболонському районі її знали дуже добре. У неї вдома був власний манікюрний салон, а крім того – вона брала участь у популярному проєкті "Панянка-Селянка".

Вбивство сталося в тій квартирі, де знімали шоу

Сусіди шоковані трагедією і кажуть, що Тетяна була чуйною людиною, давала жінкам поради про взаємини. А ось з чоловіком у неї були складні відносини, хоча пара зовсім недавно вступила в шлюб. Молодята часто скандалили, а напередодні трагедії Тетяна напівгола ховалася від чоловіка-тирана у сусідів.

Того дня до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від жителя Оболонського району. Він сказав, що до нього на вулиці підійшов чоловік і попросив викликати швидку допомогу для дружини.

За вказаною адресою прибула бригада швидкої допомоги, але вони змогли лише констатувати смерть жінки. На її тілі були сліди від ударів і численні різані рани, горло у жінки було перерізано.

Як з'ясували в поліції, напередодні між чоловіком і дружиною стався конфлікт і бійка, в ході якої чоловік кілька разів вдарив Тетяну ножем. Від отриманих ран жінка померла. А 51-річного чоловіка затримали на місці злочину.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство і чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про загиблу

Тетяна познайомилася з майбутнім чоловіком в Інтернеті. Різниця у віці в 16 років не сильно збентежила жінку. Микола жив в іншому місті й перший час вони просто їздили один до одного в гості. Як розповіли друзі, через деякий час пара розбіглася і майже три роки не спілкувалася.

Через деякий час Микола захворів, і Тетяна знову поїхала до нього в Харків. Чоловік переніс інсульт і йому потрібна була допомога. Він подзвонив Тетяні та попросив про допомогу, а потім жінка перевезла його до Києва. Це сталося навесні 2021 року.

Попри на вмовляння друзів, Тетяна прийняла рішення офіційно розписатися з Миколою, і весілля відбулося на початку літа. Дівчина розповідала подругам, що чоловік був агресивною людиною і кидався в неї ножами.

Напередодні трагедії Тетяна прибігла до сусідів в одній спідній білизні, а чоловікові бризнула в обличчя з газового балончика.

Поліції Микола сказав, що взявся за ніж, оскільки Тетяна пішла на нього зі шваброю.