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У Києві в торговому центрі стався вибух: з'явилося відео НП

Київ, Понеділок 20 липня 2020 18:51
У Києві в торговому центрі стався вибух: з'явилося відео НП
У Києві в ТЦ "Даринок" стався вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в результаті вибуху в кафе в ТЦ "Даринок" ніхто не постраждав

У Києві в ТЦ "Даринок" стався вибух невідомого предмета в кафе. Інцидент трапився в будівлі торгового центру біля станції метро "Лісова" у приміщенні кафе Burger Sushi Point.

На місце події приїхали вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Як розповідають очевидці, частину торгцентру перекрили.

В поліції Деснянського району розповіли, що в результаті НП на вулиці Біломорській, яка сталася 20 липня після обіду, ніхто не постраждав.

На місці події "копи" попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

За фактом інциденту зібрані відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

"Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення", - йдеться в повідомленні.

Тим часом у мережі показали відео, як прямо приміщенні торгового центру стаються вибухи та спалахи, які нагадують піротехнічне шоу.

Кадри опубліковані на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Зазначимо, що за попередніми даними правоохоронців, стався вибух предмета, який перебував у спортивній сумці. Чия вона була - поки не ясно.

Повідомляється, що сумку залишили під столиком в кафе.

Відео: У Києві вибух стався в ТЦ "Даринок" в кафе 20 липня

Раніше ми писали, що 17 липня біля входу в метро Києва прогримів вибух, і показували відео НП.

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