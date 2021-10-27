У Києві торговець викинув гнилі кавуни біля тротуару: вчинок розлютив містян (фото)

Так, інцидент трапився на вулиці Кондратюка, 26 жовтня.

На фото видно, що продавець залишив посеред вулиці цілу гору зіпсованих фруктів.

Містяни розповіли, що водій абсолютно ні від кого не ховався і навіть не розумів, за що йому роблять зауваження.

"На запитання, навіщо ви це робите, він відповів: а куди мені їх подіти?", - йдеться під фото.

У Києві продавець викинув зіпсовані кавуни на тротуар (facebook.com/minskiymassiv)

У коментарях містян обурила така поведінка продавця і вони пишуть, що за це його потрібно покарати.