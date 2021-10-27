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У Києві торговець викинув гнилі кавуни біля тротуару: вчинок розлютив містян (фото)

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 07:30
У Києві торговець викинув гнилі кавуни біля тротуару: вчинок розлютив містян (фото) У Києві продавець викинув кавуни на узбіччя (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Оболонському районі торговець кавунів викинув свій товар просто на узбіччя біля тротуару. Небайдужі містяни сфотографували безвідповідального продавця.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Життя Оболонського Району та Мінського Масиву.

Так, інцидент трапився на вулиці Кондратюка, 26 жовтня.

На фото видно, що продавець залишив посеред вулиці цілу гору зіпсованих фруктів.

Містяни розповіли, що водій абсолютно ні від кого не ховався і навіть не розумів, за що йому роблять зауваження.

"На запитання, навіщо ви це робите, він відповів: а куди мені їх подіти?", - йдеться під фото.

У Києві торговець викинув гнилі кавуни біля тротуару: вчинок розлютив містян (фото)У Києві торговець викинув гнилі кавуни біля тротуару: вчинок розлютив містян (фото)У Києві продавець викинув зіпсовані кавуни на тротуар (facebook.com/minskiymassiv)

У коментарях містян обурила така поведінка продавця і вони пишуть, що за це його потрібно покарати.

  • Заставити його прибирати все місто;
  • Поліцію викликати не пробували;
  • А людям роздати, ще до того, як вони зіпсувалися, слабо? Краще викинути на газон? Зафіксувати номер і в поліцію;
  • Не може у смітник викинути;
  • Як варіант на поле вкинути.

Раніше ми повідомляли, що у Києві продавці кавунів кинули нерозпроданий товар гнити на вулиці.

Також ми писали, що українські фермери вирішили безкоштовно роздати кавуни людям на вулиці.

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