У Києві торгаші почали фасувати товар у метро: ви тільки подивіться (відео)

"Налітай! Свіжа домашня зелень не виходячи з метро! Не встигли купити в метро, шукайте в підземному переході/на стихійному ринку", - підписав відео автор.

Також в пабліку попередили, що товар куплений з рук практично завжди є низькоякісним, тому гарантувати його безпеку неможливо.

"Тільки подивіться на спосіб доставки і фасування зелені", - пишуть у соцмережі.

У ролику показано, як жінка фасує зелень на пучки. присутність інших пасажирів її абсолютно не бентежить.