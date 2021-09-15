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У Києві таксист влаштував ДТП і "спихнув" все на пасажирку (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві водій таксі влаштував ДТП. В результаті аварії постраждали пасажири двох автомобілів.

Про це повідомляє Оперативний в Facebook.

ДТП сталася в Печерському районі на вулиці Бойчука (колишня Кіквідзе). Водій таксі їхав на автомобілі Peugeot в лівій смузі, а машина Ford - в правій.

"Несподівано, зі слів таксиста, його пасажирка сказала "тут направо". Той, не дивлячись на дзеркала, почав здійснювати маневр і в'їхав у Ford. Від зіткнення самого таксиста розвернуло поперек дороги, а Ford перелетів тротуар, вдарив клумбу і зупинився біля металевої огорожі", - розповіли в пабліку.

Відзначається, що з місця події пасажирів з двох авто відвезли в лікарню.

У Києві сталася ДТП за участю таксиста (фото: facebook.com/operativeukr)

Як ми раніше повідомляли, в Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту.

Також ми розповідали, що в Дніпрі таксисти жорстоко знущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд.

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