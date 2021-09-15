У Києві таксист влаштував ДТП і "спихнув" все на пасажирку (фото)

У Києві водій таксі влаштував ДТП. В результаті аварії постраждали пасажири двох автомобілів.
Про це повідомляє Оперативний в Facebook.
ДТП сталася в Печерському районі на вулиці Бойчука (колишня Кіквідзе). Водій таксі їхав на автомобілі Peugeot в лівій смузі, а машина Ford - в правій.
"Несподівано, зі слів таксиста, його пасажирка сказала "тут направо". Той, не дивлячись на дзеркала, почав здійснювати маневр і в'їхав у Ford. Від зіткнення самого таксиста розвернуло поперек дороги, а Ford перелетів тротуар, вдарив клумбу і зупинився біля металевої огорожі", - розповіли в пабліку.
Відзначається, що з місця події пасажирів з двох авто відвезли в лікарню.
Як ми раніше повідомляли, в Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту.
Також ми розповідали, що в Дніпрі таксисти жорстоко знущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд.