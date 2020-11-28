У Києві таксист заснув за кермом і вбив пасажирку

У Києві сталася смертельна ДТП з вини таксиста, який віз пасажирку і заснув за кермом, врізавшись на великій швидкості в припаркований автомобіль. В результаті аварії жінка загинула від отриманих травм.

Трагедія сталася 28 листопада на Кловському узвозі. Про це передає "Київ Оперативний" у своєму Facebook.

Повідомляється, що пасажирка не була пристебнута ременем безпеки.

Про стан водія легковика Skoda, який задрімав під час їзди, нічого не говориться.

Зазначимо, що аварія сталася недалеко від станції метро. Таким чином таксист, який заснув, міг влетіти і в пішоходів, яких традиційно багато коло підземок, і жертв ДТП могло стати більше.

У мережі показали фото з місця події.

У Києві таксист влаштував смертельну ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі жваво обговорюють подію, і дискусія головним чином розгорнулася навколо ременів безпеки - ця тема зовсім витіснила питання про поведінку таксиста, який заснув за кермом.

Якось сідав у машину до знайомого на задній ряд. Починаю пристібатися. Водій каже мені, що можу не переживати, акуратно їздить. Відповів, що він - може і акуратно, але не факт що й інші водії теж будуть акуратно їхати.

От же ж так... на порожньому місці буквально

Жесть

Я бачив своїми очима таку ж аварію на швидкості 80км/год... там зад стоячій машини (ауді а6) зім'яло аж в салон, а Ланос, що вдарив, відновленню не підлягав... А тут пошкодження, ніби на парковці зустрілися 2 блондинки. Можна не пристібатися пасажиру, а тим більше якщо водій не пристебнутий, то ти цим жестом (коли пристебнувся) тільки ображаєш водія, і показуєш йому, що ти не довіряєш його здібностям і не поважаєш його...

Одне питання, от що заважало пристебнутися?

Нагадаємо, що 25 листопада в Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху, які стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів.

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео моменту ДТП в Києві на Окружній, коли таксист влетів у зупинку з людьми.