У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира: деталі кричущого випадку

Деталі ПП

Жертва нападу в соцмережі називає себе діджей Роб. Він розповів, що з друзями замовив таксі через додаток Bolt. Це сталося в ніч на 25 січня.

Компанія сіла в машину і попросила включити Радіо Майамі, після цього водій різко зупинився і висадив пасажирів.

"Я запитав його, а що можна включити? Він запитав, що я приколююся, скасував поїздку і висадив пасажирів", - повідомив потерпілий.

Потім він вдарив Роба по обличчю і зник. Той отямився через кілька хвилин, а водія на місці вже не було.

Таксист у Києві побив пасажира (instagram.com/robe_mood)

Що відомо про водія

Роб повідомив, що водія звуть Ахмет і опублікував його номер телефону. На скріншоті видно, що таксі замовляли на вулиці Татарській і буквально через хвилину водій скасував сам замовлення.

Що кажуть в Bolt

Роб написав на підтримку служби Болт ще вночі про подію, але йому спочатку ніхто не відповів. Потім він отримав повідомлення, що водія звільнили.