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У Києві таксист грубо витягнув пасажирку за ноги з авто: у дівчини струс мозку

Автор: Роман Мирончук

З мешканкою Києва сталася неприємна ситуація з водієм таксі. Поїздка для дівчини закінчилася струсом мозку і стресом. Таксист витягнув пасажирку за ноги з авто і вилаяв.

Про цей інцидент Валерія розповіла в інтерв'ю "ТСН".

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Все сталося після того, як дівчина попросила водія таксі заїхати у двір, але він зупинився біля іншого будинку і сказав їй виходити. Вона попросила об'їхати будинок, але водій завів авто і почав їхати в невідомому напрямку.

Валерія злякалася, дістала телефон і почала знімати все. При цьому вона говорила, що викличе поліцію, але водія це не зупиняло.

"Він хамив, поводився як бидло і продовжував їхати! Я просила висадити мене за адресою і перестати возити незрозуміло де", - розповіла Валерія на своїй сторінці в Instagram.

Водієві не сподобалося, що пасажирка знімає його на телефон, він хотів ударити в телефон, а потім вийшов з машини, відкрив двері і почав витягати її за ноги з авто.

При цьому дівчина вдарилася головою об вікно. Пізніше лікарі діагностували струс мозку. Відповідний діагноз вона показала на камеру журналістам.

Ім'я таксиста стало відомо, його звати Сергій. Телефоном він пояснив цю ситуацію.

"Вона не хотіла виходити, я відкрив двері, вона почала "возбухати", мені довелося ... Я взяв її за штанину, вона відразу ж вилетіла. На емоціях може я неправильно вчинив, вийшло, як вийшло, трохи жорстко", - визнає таксист.

В службі таксі інцидент коментувати не захотіли. Перед Валерією вибачилися тільки після того, як скандал набув розголосу.

У Києві таксист грубо обійшовся з пасажиркою (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Києві таксист почав везти дівчину не за адресою і їй довелося вистрибувати з авто на ходу.

Раніше під Дніпром таксисти натовпом помстилися клієнту.

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