У Києві син екс-чиновника побив перехожого до напівсмерті через зауваження про паркування (відео)

Подія трапилася сьогодні вдень на вулиці Андрія Аболмасова, 6, на масиві Лівобережний у Дніпровському районі столиці, біля в'їзду у двір житлового будинку.

Як стався конфлікт

Водій Toyota LandCruiser Prado (номери AA7700EA) зупинив машину на розвороті біля узбіччя і зібрався йти. До нього звернувся перехожий, попросивши дотримуватися ПДР, але у відповідь автомобіліст завдав ударів кулаками і зробив кидок з прогином. Після цього ще й став добивати чоловіка, що лежить на асфальті, який вже втратив свідомість.

У Києві водій-"мажор" побив мало не до смерті перехожого через зауваження про неправильне паркування (фото: скріншот facebook.com/operativeukr)

Реакція свідка нападу

У цей момент у двір заїжджав легковик Hyundai, різко загальмувавши перед нападником і його жертвою. З авто вийшов чоловік і зажадав припинити побиття.

Тоді нападник "включив задню" і став виправдовуватися перед киянином, на вигляд більш фізично міцним, і твердо налаштованим притягнути винуватця до відповідальності.

У ситуацію втрутився небайдужий очевидець (фото: скріншот facebook.com/operativeukr)

Рятівник побитого чоловіка змусив викликати "швидку", і потерпілого терміново госпіталізували. Також прибула і поліція, але, як наголошується в публікації, через пару хвилин правоохоронці поїхали, навіть не ставши оформляти нападника.

Ким виявився нападник

У мережі розповіли, що номери Toyota LandCruiser "пробили" і з'ясували, що нападником є Владислав Стеценко, 1997 року народження.

"Судячи з усього, це син екс топ-чиновника міністерства спорту", - йдеться в публікації.

Повне відео про подію, зняте камерами спостереження, можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - на кадрах присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!)

Як уточнюється в мережі, батько агресивного водія-Стеценко Вадим Григорович - був головою Комітету з фізичного виховання і спорту МОН України.

У мережі "вирахували" батька "мажора", який побив перехожого (фото: скрін коментарів facebook.com/operativeukr)

Винуватця нападу затримали

Як розповіли в Київській прокуратурі, пізніше "мажор" був затриманий.

"За втручання прокуратури чоловіка, який завдав удари мешканцю будинку, вже затримано в порядку 208 КПК України. Це мешканець Київської області С., 1997 р.н. Затриманому готується повідомлення про підозру за ст. 121 КК України", - зазначила Наталія Максимець з Київської міської прокуратури в коментарі під постом.

Вона також пообіцяла, що більш детальна інформація про інцидент буде опублікована найближчим часом прес-службою столичної прокуратури.

Фото: скрін коментарів facebook.com/operativeukr

Відео: у Києві водій побив мало не до смерті перехожого через зауваження