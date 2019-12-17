У Києві "священик"-жебрак напав на жінку: не дала грошей на храм

У Києві чоловік у рясі почав ображати і вдарив жінку
У Києві помітили чоловіка, який просив гроші на "потреби храму", але виявився зовсім не священиком. Жебрак у рясі спочатку образив жінку, яка почала знімати на камеру, а потім вдарив її. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався біля метро "Чернігівська".
"Після того, як я поцікавилася, навіщо він так робить - послав мене на три букви. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю і почав ображати", - описала жінка ситуацію.
Нахабний чоловік у формі священнослужителя ходити по різним закладів та вимагає гроші «на храм». Після того, як я поцікавилася, нащо він так робить - послав мене на три літери. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю та почав ображати. Київ, ЧернігівськаОпубліковано Київ Оперативний Вівторок, 17 грудня 2019 р.
Користувачі мережі обурилися, чому зараз жебраки нічим не гребують. Люди висловили свої думки в коментарях.
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