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У Києві "священик"-жебрак напав на жінку: не дала грошей на храм

STYLERЖиття    17.12.2019 - 21:14
У Києві "священик"-жебрак напав на жінку: не дала грошей на храм
У Києві виявили жебрака в рясі (Кадр з відео)

У Києві чоловік у рясі почав ображати і вдарив жінку

У Києві помітили чоловіка, який просив гроші на "потреби храму", але виявився зовсім не священиком. Жебрак у рясі спочатку образив жінку, яка почала знімати на камеру, а потім вдарив її. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався біля метро "Чернігівська".

"Після того, як я поцікавилася, навіщо він так робить - послав мене на три букви. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю і почав ображати", - описала жінка ситуацію.

Нахабний чоловік у формі священнослужителя ходити по різним закладів та вимагає гроші «на храм». Після того, як я поцікавилася, нащо він так робить - послав мене на три літери. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю та почав ображати. Київ, Чернігівська

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Користувачі мережі обурилися, чому зараз жебраки нічим не гребують. Люди висловили свої думки в коментарях.

  • Тааааак. Гроші на квиток просять, священнослужителі тепер теж з'явилися. Хто наступний?
  • Зараз нічим не гребують(( купив рясу і типу священик жебракує. Я в церкві жертвую, а на вулиці не вірю таким.
  • це агресивний шлях до порятунку душі. Не хочуть добровільно рятуватися - значить, змусимо.
  • Завжди тримаю при собі фальшиві гроші на випадок, якщо упорюсь релігією або попросять на храм.

У Києві &quot;священик&quot;-жебрак напав на жінку: не дала грошей на храмІзкриншот коментарів

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