У Києві в супермаркеті покупці влаштували масову бійку: відео інциденту
У Києві в супермаркеті "Сільпо" відвідувачі влаштували масову бійку. Кілька покупців притиснули до підлоги чоловіка та кілька разів його ударили
Відео опублікували в Telegram-каналі Київ Оперативний.
Так, інцидент нібито стався на вулиці Олександра Архипенка, 29 липня.
На відео видно, що деякий час чоловіки продовжують битися, поки їх не розняли співробітники охорони. Однак, на підлозі залишився сидіти один з учасників конфлікту, у якого, мабуть, було розбите обличчя.
Конфлікт розпочався з того, що двоє молодих хлопців вимагають викликати поліцію, заявляючи, що одному з них покупець розбив ніс. Також після цього хлопці намагаються покинути торговий зал, але їх зупинили інші відвідувачі.
Про причини конфлікту не повідомлялося.
Раніше ми повідомляли, що у Києві сталася жорстка бійка в метро. Як зазначають, били навіть ногами.
Також в центрі Києва на станції метро стався конфлікт з бійкою між невідомими озброєними громадянами, які також розмахували пістолетами і розпорошили газ з балончика.