У Києві зняли на відео, як "коп" прикриває злодія, який побив чотирьох поліцейських

У Києві помітили кишенькових злодіїв, які орудують біля центрального залізничного вокзалу - роми пограбували дівчину та втекли під захист поліції. Про інцидент розповіли активіст "Муніципальної варти" столиці Сергій Бондар і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" 27 лютого.

Зазначається, що кілька ромів обчистили кишені дівчини в закладі швидкого харчування КFC, після чого вибігли та зникли в магазині Roshen через дорогу.

Бондар став свідком крадіжки і поспішив за зловмисниками.

"Вокзал. Грабують тотально. Пора зізнатись, що ситуація тільки погіршилась! Грабують людей десятками. Всі тварі ті самі! Я знову їх впіймав. І що ви думаєте? Підходить якийсь чорт, тиче якесь посвідчення і за куртку тягне мене на вулицю. Виявилось що це мент з вокзального управління поліції який прикриває грабіжників, коли вони грабують. Прямо коли їх ловлять, він хапає жертву і дає втекти грабіжникам", - пише він у своєму Facebook.

Також в мережі опубліковано відео "розборок", коли Бондар влаштував скандал з правоохоронцем через кишенькових злодіїв. Відео доступне за цим посиланням (попереджаємо, присутня ненормативна лексика!)

У Києві на Центральному вокзалі промишляють нахабні злодії (Фото: скріншот)

Представник "Муніципальної варти" обурюється, що одним із грабіжників був Руслан Хорват, який перебуває в розшуку за десятки крадіжок і за те, що влітку 2019-го прямо у відділенні відірвав плитку з підлоги та проломив голови чотирьом поліцейським.

Дійсно, на цих кадрах можна впізнати того самого чоловіка, який "прославивлся" раніше після нападу на поліцейських. Зазначимо, що після відкриття судового провадження ромів тоді просто відпустили - 29-річного Горвата Руслана Вікторовича, уродженця Берегового Закарпатської області, випустили під "особисте зобов'язання".

"Сам же вокзальний мент який мене тягав за куртку і казав "пройдьомтє" - Олег Мигалко. Дурака вигнали з Академії поліції. Він пішов у "Беркут". Його і з "Беркута" навіть вигнали. Прилаштувався у вокзальній поліції кришувати грабіжників", - йдеться в публікації.

Полковник Штефан також став свідком інциденту в магазині та різко висловився про ситуацію, коли Бондарю завадили затримати злочинців.

У Києві поліцейський прикривав кишенькових злодіїв на Центральному вокзалі (Фото: facebook.com/shtirlitzblog)

"Відразу до Сергія підходить працівник МВС в цивільному одязі та намагається вирішити питання. Виявився працівником вокзальної поліції. Бінго... От чому ніхто, ніколи і нічого там не робить. Зграї цих у***нів грабують спокійно людей і почувають себе вільно, а цей перевертень просто їх прикриває. Слів немає", - написав офіцер ЗСУ в Facebook.

Раніше ми писали про те, що у Києві показали нахабних кишенькових злодіїв, які промишляють на центральних вулицях міста з великим скупченням людей.