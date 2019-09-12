У Києві "швидка" з хворою дитиною влетіла у легковик: подробиці ДТП (відео)

У Києві сталася ДТП за участю карети "швидкої допомоги" і легкового автомобіля Peugeot. Біля Шулявського мосту на вулиці Вадима Гетьмана швидка, яка перевозила хвору дитину і рухалася зі спецсигналами і проблисковими маячками по зустрічній смузі, пізно ввечері 11 вересня зіткнулася з автомобілем, який в цей час робив розворот. Про це передає "Інформатор".

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Зазначається, що після зіткнення прибув другий екіпаж медиків, забрав дитину з салону "швидкої" до себе на борт та відвіз її до лікарню.

Як розповіла водійка легковика, вона виконувала вказівки свого навігатора, який дозволив розворот перед ТЦ "Космополіт". Жінка їхала з Івано-Франківської області. За її словами, вона була втомлена і не помітила "швидку", яка мчала та сигналила.

У Києві "швидка" протаранила легковий автомобіль (Фото: kiev.informator.ua)

У цей момент карета швидкої протаранила легковик у бік, після чого вже на трьох колесах по інерції відїхала трохи далі від місця зіткнення.

Авто Peugeot також отримало сильну вм'ятину на передній боковій частині, колесо практично вивернуло.

У Києві "швидка" з хворою дитиною зіткнулася з легковиком (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

На місці ДТП працювали правоохоронці. Всі обставини події встановлюються.

У Києві карета "швидкої допомоги" з хворою дитиною протаранила легковик (Відео: YouTube / informator.ua)

Як повідомлялося раніше, 10 серпня в Дніпрі сталася серйозна ДТП - на великій швидкості зіткнулися вантажівка і автомобіль швидкої допомоги, який їхав з включеними маячками та звуковими сигналами.

Нагадаємо, що раніше під Тернополем автомобіль збив жінку з двома дітьми і зник у невідомому напрямку.