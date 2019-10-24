У Києві семикласниця стрибнула з вікна школи: нові деталі трагедії

Дівчинка зараз у важкому стані

У Києві на Відрадному дівчинка вистрибнула з вікна школи, зараз за її життя борються лікарі

У Києві учениця 7-класу 23 жовтня вистрибнула з вікна школи. НП сталася на Відрадному і мотиви дитини дотепер невідомі. 12-річна дівчина зараз перебуває в лікарні з численними травмами і переломами. Її тітка на своїй сторінці у Facebook повідомила про стан дитини.

"У Ангеліни перелом обох ніг, тазу, хребта в поперековому відділі, забій легень, черепно-мозкова травма. Стан стабільно важкий. Вже прооперували одну ногу, встановили апарат Ілізарова. Планується ще одна операція. Далі ще ... Первинна допомога була проведена силами Охматдит. Тепер прошу вашої підтримки", - написала тітка дівчинки Катя Мілічева.

Скріншот поста (facebook.com/katya.milichev)

Сім'я дівчинки просить усіх небайдужих допомогти їй, тому що фінансове становище у батьків нестабільне.

Банківські реквізити карти— 4790 7010 0950 6253 (батько постраждалої — Шкуратенко Андрій Іванович).

Зараз у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 120 (доведення до самогубства). Ювенальна превенція вивчає подробиці, щоб встановити причини такого вчинку.