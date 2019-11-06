У Києві школяр кинув гранату в класі і зняв це на відео

У школі на Троєщині школяр вирішив налякати однокласників гранатою
У Києві в одній із шкіл, розташованих на Троєщині, школяр кинув гранату на підлогу прямо в класі. Більше того, сам же підліток знімав своє діяння на відео.
Як повідомляє "Київ Оперативний" на своїй Facebook-сторінці, граната, на щастя, виявилася навчальною. Тому ніхто з школярів не постраждав.
"В одній з київських шкіл на Троєщині учневі стало нудно на уроці і він кинув на підлогу навчальну гранату. Все це дійство сам він і зняв на мобільний телефон. На щастя, паніку ніхто не піднімав, але батьків в школу явно запросять", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як учень спочатку крутить вибуховий боєприпас в руках, а потім навмисно кидає його на підлогу. При цьому хлопець вигукує: "Лягай!" Можливо, інцидент стався на уроці "Захист Вітчизни".
Школяр кинув гранату в класі
Користувачів мережі розлютила витівка малолітньої учня.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)