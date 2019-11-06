У Києві школяр кинув гранату в класі і зняв це на відео

У Києві в одній із шкіл, розташованих на Троєщині, школяр кинув гранату на підлогу прямо в класі. Більше того, сам же підліток знімав своє діяння на відео.

Як повідомляє "Київ Оперативний" на своїй Facebook-сторінці, граната, на щастя, виявилася навчальною. Тому ніхто з школярів не постраждав.

"В одній з київських шкіл на Троєщині учневі стало нудно на уроці і він кинув на підлогу навчальну гранату. Все це дійство сам він і зняв на мобільний телефон. На щастя, паніку ніхто не піднімав, але батьків в школу явно запросять", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як учень спочатку крутить вибуховий боєприпас в руках, а потім навмисно кидає його на підлогу. При цьому хлопець вигукує: "Лягай!" Можливо, інцидент стався на уроці "Захист Вітчизни".

Школяр кинув гранату в класі

Користувачів мережі розлютила витівка малолітньої учня.

Хлопчик явно не дружить з головою. Нне треба встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Мама! Ау! Бігом до психіатра!

Якщо б це було до 14 року, то виглядало б, як дитячі пустощі. Ми в юності після ДПЮ також тримали в карманах самозроблені муляжі гранат. Але сьогодні ці пустощі недоречні і можуть призвести до паніки....І це в першу чергу провина батьків, які повинні роз'яснити дитині, що такі пустощі сьогодні, коли йде війна, можуть призвести до сліз і розкаяння з викликом в поліцію.

Треба ж батькам такого "дуріка" виховати під час війни...

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)