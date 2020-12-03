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У Києві шестеро хлопців жорстко побили 35-річного чоловіка: несподівана причина

Автор: Людмила Жукова

В Оболонському районі Києва сталася масова бійка біля магазину "Фора" на вулиці Героїв Дніпра, 75. Компанія з шести хлопців жорстко побила 35-річного чоловіка. Він зробив молодим особам зауваження за музику з матюками, яку вони слухали. Молодикам це сильно не сподобалося і вони напали на городянина і побили його до крові.

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Як повідомляє Київ Оперативний у Facebook, потерпілий весь крові очікував приїзду швидкої допомоги. Зараз нападників агресивних молодих людей розшукує поліція.

В коментарях українці гнівно відреагували на подію і написали, що в наш час страшно комусь що-небудь говорити.

  • Я зараз кожні вихідні, не за бажанням, присутня на "празнике життя" сучасних компаній і я дуже добре розумію того чоловіка...А також розумію, як добре можна відгрести від того тупого бидла.. На жаль.
  • Ось що значить, матюки до добра не доведуть.
  • Ну всі ж розуміють, що це був лише привід.
  • А кого хоч слухали, сектор газу? Це ж класика!
  • Прекрасний приклад того, що іноді краще пройти повз і викликати поліцію, а не геройствувати.
  • Печаль.

Як ми писали раніше, в Києві підлітки на мотоциклах напали на авто і залили обличчя водія газом.

Також ми повідомляли, що в Києві кілька молодих людей намагалися увійти в громадський транспорт без засобів індивідуального захисту. Після цього зав'язалася бійка.

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