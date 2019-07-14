У Києві згорів дотла пасажирський автобус: неадекват відлякував пожежників (відео)

У Києві на КПІ згорів автобус (Фото: колаж РБК-Україна)

Автобус в Києві на КПІ могли підпалити

У Києві повністю згорів пасажирський автобус Ikarus 256. Інцидент стався рано вранці в неділю, 14 липня. Транспорт був припаркований на узбіччі на вулиці Борщагівська біля одного з гуртожитків КПІ. Пожежники припустили, що мав місце підпал. Про це повідомляє "Інформатор".

Також в мережі опубліковані фото та відео з місця події.

Від автобуса залишився тільки кістяк, все всередині салону згоріло дотла. Співробітники ДСНС приблизно цілу годину гасили полум'я, яке в підсумку практично знищило транспорт.

Для гасіння співробітники поліції перекривали частину вулиці.

У Києві на КПІ згорів автобус (Фото: kiev.informator.ua)

Як розповіли очевидці, займання сталося на світанку. Люди помітили якогось чоловіка до 40 років, одягненого в камуфляжні штани і сорочку з кепкою, який вів себе дуже дивно. Неадекват лаявся матом і кричав, щоб автобус не гасили - мовляв, нехай згорить повністю.

"Так, с*ка, палай! Так тобі і треба, пі*арас!", - кричав він недалеко від палаючого транспорту.

Після того, як на місце події прибули пожежники, неадекват брутально лаявся і на них, відволікав, погрожував і вимагав припинити гасити вогонь: "Не гасіть, пі*араси, так йому і треба!"

Потім дивний тип зник.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Як вважають рятувальники, причиною пожежі міг стати підпал з боку передніх дверей автобуса.

Правоохоронці в даний час шукають власника автобуса.

Слідчо-оперативна група також з'ясовує всі деталі інциденту. Розпочато слідство.

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві біля станції метро "Лісова" загорілася маршрутка з пасажирами. Відео охопленого димом автобуса зняли люди з транспорту, що проїжджало повз.

Також ми писали про те, що 11 червня у Павлограді під Дніпром прямо на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

Нагадаємо, навесні у Чернігові в центрі міста повністю згорів тролейбус прямо під час руху. У мережі показали кадри палаючого транспорту.