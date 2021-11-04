У Києві з Північного мосту в Дніпро скинули собаку: тварину врятували рибалки

У Києві з собакою стався жорстокий інцидент. Тварину викинули в Дніпро прямо з Північного мосту. Псу пощастило що посеред річки його помітили рибалки на човні, які і врятували його.
Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
За словами рибалок, вони спочатку подумали, що у воді знаходиться людина, але потім придивилися і побачили собаку.
Коли його витягли і укутали в теплі речі, то він все одно продовжував тремтіти, оскільки сильно замерз.
Рибалки відвезли тварину на берег, звідки її терміново госпіталізували до ветеринарної клініки. Пса назвали Дніпро.
"У пса переохолодження і сильний стрес. Гріємо, введені медикаменти, завтра детальні інструментальні дослідження. Завтра до нього в гості їде один з національних телеканалів", - йдеться в повідомленні.
Пес Дніпро (фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua")
Нагадаємо, у Запорізькій області чоловік отримав реальний термін замість умовного у резонансній справі про жорстокі знущання над тваринами.
При цьому протягом двох років 25-річна жінка і її 52-річний співмешканець знімали фото і відео порнографічного характеру за участю тварин.
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