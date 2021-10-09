У Києві сім’я з немовлям живе у "будинку" з гіпсокартону: хотіли зекономити на житлі (відео)

Так, інцидент стався 7 жовтня.

Поліції вже відомі батьки. Зокрема, раніше вони пообіцяли знайти "якесь інше житло". Однак до другого візиту правоохоронців з черговою перевіркою нічого не змінилося.

"Чоловік та жінка облаштували собі притулок у Києві на ВДНГ, зробивши будиночок із гіпсокартонових листів. З ними було немовля, яке замість ліжечка спало у дитячому візочку", - йдеться у повідомленні.

Дитину поліцейські у батьків забрали. Повернути дитину вони зможуть, якщо поліпшать свої житлові умови.

Як виявилося, матір дитини живе з її батьком у цивільному шлюбі. Жінка та чоловік нібито приїхали до Києва разом із малечею, але замість того, щоб орендувати квартиру, вони вирішили зекономити на житлі.

Умови житла жаливі, у будівлі вщент діряві стіни, які не здатні захистити мешканців від холоду. Також у будинку відсутні вода та електроенергія.