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У Києві сім’я з немовлям живе у "будинку" з гіпсокартону: хотіли зекономити на житлі (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на ВДНГ сім’я з немовлям живе у будинку з листів гіпсокартону. Замість дитячого ліжка дитина спить у візочку. Тому того ж дня немовля у горе-батьків забрали.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".

Так, інцидент стався 7 жовтня.

Поліції вже відомі батьки. Зокрема, раніше вони пообіцяли знайти "якесь інше житло". Однак до другого візиту правоохоронців з черговою перевіркою нічого не змінилося.

"Чоловік та жінка облаштували собі притулок у Києві на ВДНГ, зробивши будиночок із гіпсокартонових листів. З ними було немовля, яке замість ліжечка спало у дитячому візочку", - йдеться у повідомленні.

Дитину поліцейські у батьків забрали. Повернути дитину вони зможуть, якщо поліпшать свої житлові умови.

Як виявилося, матір дитини живе з її батьком у цивільному шлюбі. Жінка та чоловік нібито приїхали до Києва разом із малечею, але замість того, щоб орендувати квартиру, вони вирішили зекономити на житлі.

Умови житла жаливі, у будівлі вщент діряві стіни, які не здатні захистити мешканців від холоду. Також у будинку відсутні вода та електроенергія.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі медики рятують недоношених двійнят у важкому стані, до яких не приходять батьки.

Також ми писали, що під Києвом вихователі дитсадку під час прогулянки загубили хлопчика.

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