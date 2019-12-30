У Києві сім'я з дітьми жила взимку в покинутому будинку: моторошні фото

У Києві сім'я з двома маленькими дітьми поселилася в покинутому будинку в Голосіївському районі. Мешканців аварійного будинку випадково виявили поліцейські офіцери громади. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції столиці.

Сім'ю виявили на вулиці Цимбалів Яр. Повідомляється, що стан будинку несе серйозну загрозу життю і здоров'ю дітей, їх госпіталізували в медустанову. Правоохоронці склали адмінпротокол на батьків.

У Києві сім'я з дітьми жила в покинутому будинку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Стало також відомо, що раніше в приміщенні жила жінка, але кілька місяців тому вона померла. Після чого будинок стала "обживати" сім'я з двома дітьми, одній три роки, другій - лише рік. Вони приїхали в столицю з Тернопільської області. У приміщенні немає ні опалення, ні електрики, ні водопостачання.

Правоохоронці повідомили про "знахідку" районній службі у справах дітей та сім'ї, яка і прийняла рішення госпіталізувати малюків.

У Києві сім'я з дітьми жила в покинутому будинку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

На батьків склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків, вони будуть змушені сплатити штраф. Доля сім'ї на даний момент вирішується державними органами.