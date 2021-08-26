У Києві керівник ОСББ мало не вбив підлітка, який йшов додому і переліз через огорожу (відео)

Чоловік підбіг і сильно штовхнув хлопця, і той впав на землю на галявині, ледь не вдарившись головою об бордюр. Інцидент міг привести до трагічних наслідків, оскільки до твердої поверхні залишалося всього кілька сантиметрів.

При цьому, як уточнює мама підлітка, керівник ОСББ "Русанівська вежа" знав її сина і що хлопець проживає в сусідньому будинку, позаяк вони були знайомі близько двох років.

До агресивного чоловіка поспішили сусіди, щоб утримати від подальших нападів.

У мережі опублікували відео нападу, зняте камерою спостереження в будинку.

"Ось як зустрічає керуючий ОСББ "Русанівська вежа" Федорюк Вадим Леонідович (Київ, проспект Соборності 30а) мешканців сусіднього будинку, а саме мого 14-річного сина, який йде додому. Його щастя, що залишилося в запасі 3 см, які врятували життя", - пише мама постраждалого хлопця.

Також на місце інциденту, який стався на Русанівці 19 серпня, прибули медики "швидкої допомоги" і патрульні поліцейські.

"Чоловік відповість за скоєне... а ви, друзі сусіди, зверніть увагу, що виявляється навіть у власному дворі біля свого ж будинку стало зовсім не безпечно... бережіть ваші родини", - зазначила киянка.

Жінка також уточнила, що їх двір - територія не приватна, і багатоповерхівки поруч (Соборності 30 та Соборності 30а) мають один спільний двір.

Відео: у Києві на Русанівці керівник ОСББ напав на підлітка, який проживає в сусідньому будинку