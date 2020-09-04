У Києві руфер влаштував стриптиз на даху висотки: екстремала зняли на відео

У Києві чоловік виліз на дах багатоповерхівки і влаштував дуже небезпечне "шоу" - став ходити по перилах, при цьому знімаючи з себе одяг.

Інцидент зняли на відео очевидці. Несподіваний "стриптиз" руфера стався в районі Березняки недалеко від моста Патона на лівому березі столиці, передає видання Vgorode.ua на сторінці в Facebook.

Зазначається, що нескромний сміливець балансував на слизьких перилах, при цьому ризик зірватися вниз був досить високий.

"Коли йому набридло ходити по перилах, він почав роздягатися", - йдеться в публікації.

Така поведінка чоловіка на даху висотки налякала користувачів мережі - на кадрах видно, як неадекват на одній нозі ледве міг встояти та хитався з боку в бік.

Відео: У Києві чоловік влаштував "стриптиз" на даху висотки

Раніше повідомлялося, що в Києві Кличко погрожував скинути з мосту руфера Мустанга, який підкоряв чергову висоту і знімав це на відео.

Також ми писали про те, що нещодавно в Дніпрі діти займалися небезпечною розвагою прямо на дорозі на проїжджій частині.