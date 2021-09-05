У Києві російська реперка влаштувала скандал під час виступу і принизила глядача (відео)

"У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ось ти, в панамці білій уе***ной, провалюй звідси", - заявила вона зі сцени.

Поле цього Інстасамка стала скандувати в мікрофон: "на**й", і всі в залі підхопили це.

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