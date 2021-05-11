У Києві річка Либідь стала, як у селі Індії: шокуюче фото
У Києві 10 травня в річку Либідь злили невідомі речовини. Через це водойма забарвилася в отруйно-жовтий колір.
"Либідь.. Сьогодні.. Опівдні", - підписав фото автор поста Іван Білий.
Річка Либідь забарвилася в жовтий колір (facebook.com)
У коментарях українці згадали, що колись по цій річці ходили судна і тут ловили рибу.
- Чим взагалі екоінспекція займається? КМДА? Поліція? Пройтися по руслу і обчислити врізки - це взагалі багато розуму не потрібно.
- Писар.. Колись була судноплавна річка.. У стародавньому Києві по ній ходили тури і було повно риби.. Місцеві ловили осетрів.. Аж не віриться...
- Колір чудовий! Міські екологи тут же кинулися з'ясовувати, хто і де зробив таке скидання. А я пам'ятаю, як в Либеді ловили карасів. Це було року в 65-67.
- Ніби десь в селі Індії... жах...
- Світ сповнений фарб! Коли в країні немає господаря. Одні активісти.
- І це все тече в Дніпро! Хто-небудь повідомив екологам, запросив телебачення?