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У Києві річка Либідь стала, як у селі Індії: шокуюче фото

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 10:14
У Києві річка Либідь стала, як у селі Індії: шокуюче фото У Києві в річку Либідь злили незрозумілі речовини (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 10 травня в річку Либідь злили невідомі речовини. Через це водойма забарвилася в отруйно-жовтий колір.

Цю інформацію опублікували на сторінці у Facebook "Клуб корінного киянина".

"Либідь.. Сьогодні.. Опівдні", - підписав фото автор поста Іван Білий.

У Києві річка Либідь стала, як у селі Індії: шокуюче фотоРічка Либідь забарвилася в жовтий колір (facebook.com)

У коментарях українці згадали, що колись по цій річці ходили судна і тут ловили рибу.

  • Чим взагалі екоінспекція займається? КМДА? Поліція? Пройтися по руслу і обчислити врізки - це взагалі багато розуму не потрібно.
  • Писар.. Колись була судноплавна річка.. У стародавньому Києві по ній ходили тури і було повно риби.. Місцеві ловили осетрів.. Аж не віриться...
  • Колір чудовий! Міські екологи тут же кинулися з'ясовувати, хто і де зробив таке скидання. А я пам'ятаю, як в Либеді ловили карасів. Це було року в 65-67.
  • Ніби десь в селі Індії... жах...
  • Світ сповнений фарб! Коли в країні немає господаря. Одні активісти.
  • І це все тече в Дніпро! Хто-небудь повідомив екологам, запросив телебачення?

Як ми раніше писали, під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами, фото та відео еко-катастрофи.

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