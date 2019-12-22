У Києві дитина з'їла тістечко: в ньому виявився жахливий сюрприз

У Києві горожанка купила тістечко з "сюрпризом" (фото: pixabay.com)

У Києві жінка купила дитині тістечко, в якому опинилася цвіль

У Києві жінка купила в кафе дитині тістечко, в якому виявився дуже неприємний сюрприз. В кондитерському виробі всередині виявилася зелена цвіль. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Інцидент стався в кав'ярні на вулиці Повітрофлотський проспект, 31.

Цікаво, що в кафе гроші за солодкість повернули, але вибачень не принесли.

"Добрий день! Може буде можливість опублікувати. Купили дитині в кав'ярні тістечко. Дитина відкусила, запитує: "Мам, а що це таке..." Повітрофлотський проспект, 31. Ніяких змін і коректного пояснення, з кислою, не задоволеною міною: "Я в них не заглядаю. Повернула гроші і йдіть з Богом", - написав автор посту.

У Києві в кав'ярні продали тістечко з цвіллю (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях люди висловили свою думку з приводу інциденту.

Дуже шкода, що закони, стандарти якості та інша нормативна документація писані тільки на папері, а в реальному житті ніяких змін...

То трешова забігайлівка, раз зайшов на каву, так обслуговували наче вони закриваються, а я останній клієнт.

Пипець.Потрібно вводити штрафи, такі щоб боялися.

Такі заклади, краще підкурювати..... Товариші.

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