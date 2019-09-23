У Києві розшукують неадекватів, які побили хлопця до коми: фото і прикмети

У Києві невідомі накинулися і жорстоко побили хлопця, який просто заступився за свого друга. Потерпілий був госпіталізований, медики провели тривалу операцію, і зараз молодий чоловік в комі. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували фото хуліганів, яких розшукують правоохоронці.

Інцидент стався на Контрактовій площі в неділю, 22 вересня.

Зазначається, що неадеквати спочатку пристали до одного хлопця через його "неформальний" вигляд - зловмисникам не сподобалося, що у нього чорні фарбоване волосся та чорний одяг. За юнака заступився друг, після чого четверо кривдників накинулися на нього і по-звірячому побили.

Хлопця відправили до лікарні. Лікарі, щоб видалити гематому, під час 5-годинної операції видалили 10-15 см кістки черепа.

В інтернеті опублікували прикмети нападників.

"До речі, цих вже нападників впізнали й учасники іншого конфлікту. Біля "Фуршету" на Подолі вони також затіяли бійку з молодими людьми.

Двох з них поліція затримала, але потім чомусь відпустила", - йдеться у публікації.

У Києві хулігани побили хлопця до коми (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

1. На вигляд близько 33-35 років, середня статура, борода і вуса темно-русявого кольору, майже лисий. Був одягнений у червону сорочку в клітинку, білу футболку, сірі джинси, темно-коричневе взуття, темна кепка, рюкзак.

Побив п'ятьох підлітків і забрав у одного їх них окуляри.

2. На вигляд приблизно 25-30 років, майже лисий, повної статури, із щетиною на обличчі. Був одягнений у плащ Stone Island, сірі джинси, білі кросівки.

Побив чотирьох підлітків.

3. На вигляд 35 років, темні густі коротко стрижене волосся. Був одягнений у синю куртку, чорні штани й чорні кросівки.

Побив двох.

4. На вигляд близько 30 років, швидше за все грузин, темне волосся. Був одягнений в чорне пальто, чорні штани, кросівки Adidas і дивну кепку у вигляді берета.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на скандальному будівництві в Протасовому яру охорона побила жінку-волонтера Юлію Коненко, яка намагається не допустити вирубку дерев на цьому місці.

Як повідомлялося, раніше під Харковом в Ізюмі натовп дівчаток-підлітків побив ровесницю. Тінейджери спокійно дивилися на жорстокість і знімали те, що відбувається на телефон.