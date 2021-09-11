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У Києві викрили забудовника, який "розводив" інвесторів

Автор: Тетяна Самарук

Колишній директор будівельної компанії привласнював кошти інвесторів, які вкладали в житловий комплекс у центрі Києва, що не був збудований. Йдеться про колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомляє Національна поліція.

Так, посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами інвесторів, які виплачували гроші, що мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва.

Зокрема, фігурант запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

Правоохоронці кажуть, що кошти, які інвестори передавали директору компанії, не оприбутковувалися в її касі, відтак він привласнив майже два мільйони гривень.

"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність", – додають у пресслужбі поліції.

Фейковий забудовник з Києва привласнив 2 мільйони (mvs.gov.ua/uk)

Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві, зловживанні повноваженнями посадовцем юридичної особи, а також незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Вирішується питання про запобіжний захід.

Імені підозрюваного та назви компанії-забудовника поліція не називає.

Фейковий забудовник з Києва привласнив 2 мільйони (mvs.gov.ua/uk)

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