У Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки

У Києві вивели на чисту воду шахрая, який щодня кидає українців на гроші. Чоловік прикидається кур'єром служби доставки, виманюючи гроші у випадкових перехожих.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ без цензури.
"Схоже, на фото - внучок діда-жебрака на копійці, який на бензин клянчить", - підписані кадри.
За інформацією ресурсу, чоловік з рюкзаком служби доставки Bolt кожен день розповідає історію про вкрадений велосипед - і люди охоче дають йому гроші, щоб "хоча б дістатися додому".
"Це диво бродить близько Квадрата і біля парку Перемоги і розповідає свою історію, "мовляв, привіз доставку, виходжу а велік вкрали, допоможіть додому доїхати, готівки і карток з собою немає". Люди вірять - гроші дають. І так кожен день, точки іноді змінює", - підписано фото.
Відобразити "героя", правда, вдалося тільки зі спини. Але жителів Києва попереджають, щоб вони не "велися" на подібні росказні.
Фото: у Києві шахрай обманює людей (t.me/now_kyiv)
Відзначимо, що цього шахрая порівняли з пенсіонером на " Жигулях", якому вже 2 роки водії на дорогах Києва та області допомагають полагодити авто або дають бензин.
Раніше ми писали також, що шахрай хотів "кинути" українця через "Нову Пошту", але щось пішло не так.