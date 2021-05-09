У Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки

"Схоже, на фото - внучок діда-жебрака на копійці, який на бензин клянчить", - підписані кадри.

За інформацією ресурсу, чоловік з рюкзаком служби доставки Bolt кожен день розповідає історію про вкрадений велосипед - і люди охоче дають йому гроші, щоб "хоча б дістатися додому".



"Це диво бродить близько Квадрата і біля парку Перемоги і розповідає свою історію, "мовляв, привіз доставку, виходжу а велік вкрали, допоможіть додому доїхати, готівки і карток з собою немає". Люди вірять - гроші дають. І так кожен день, точки іноді змінює", - підписано фото.

Відобразити "героя", правда, вдалося тільки зі спини. Але жителів Києва попереджають, щоб вони не "велися" на подібні росказні.

Фото: у Києві шахрай обманює людей (t.me/now_kyiv)