У Києві викрили двох шахрайок-ворожок: знімали "порчу" з довірливих пенсіонерок

Поліція Києва викрила двох шахрайок, які промишляли на вулицях міста і представлялися ворожками. Вони обманювали пенсіонерок і вмовляли їх зняти "порчу" за значні суми грошей і коштовності.

Як діяли злочинниці

До поліції звернулася 60-річна киянка, яка повідомила про шахрайок. Жінка розповіла, що до неї на проспекті Рокоссовського підійшли дві жінки, які провели її додому і по дорозі розповідали про "порчу". Обманом вони змусили свою жертву винести з дому всі гроші та золоті прикраси. Сума готівки склала 8 тисяч гривень.

Також до співробітників правоохоронних органів звернулася 84-річна мешканка столиці. Схема була схожа - підійшли на вулиці, почали розмову, і старенька винесла "рятівницям" майже 13 тисяч гривень.

Як розповіли потерпілі, жінки забирали гроші та обіцяли зняти "порчу", а потім повернути кошти на наступний день.

Поліція швидко знайшла шахрайок

Поліція почала переглядати відео з камер спостереження і швидко відстежила весь маршрут пересування злочинниць. Після цього вони почали відпрацьовувати вказаний мікрорайон і виявили двох жінок, які були дуже схожі на тих, кого описували пенсіонерки.

З'ясувалося, що обидві злочинниці мешканки Київської області, одній - 41 рік, а другій – 59 років.

На шахрайок завели кримінальне провадження відразу за двома статтями - про грабіж і шахрайство. Якщо їх вина буде доведена, то їм світить від 6 років позбавлення волі.