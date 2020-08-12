У Києві розчленували тіло чоловіка і намагалися спалити на багатті: спливли нові подробиці

У Деснянському районі Києва розчленували тіло чоловіка і намагалися спалити на багатті. За цим заняттям засікли жінку 5 серпня. Вона намагалася знищити підозрілі предмети.

Як розповів в. о. начальника ГУНП в м. Києві Віктор Нечитайло, правоохоронці встановили особу загиблого чоловіка і приміщення, де також виявили останки. Також поліція з'ясувала, хто була ця жінка. Вона виявилася власницею юридичної фірми. Про це повідомляє "Обозреватель".

Жертвою є мешканець Дніпровського району, 1981 року народження. У його квартирі знайдені інші частини його тіла.

"Поспілкувалися з сусідами і встановили, що він і жінка, яку виявили у лісосмузі, раніше були знайомі. А потім у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримали", – розповіли в поліції.

Жінку бачили в лісопосадці навпроти будинку №4 по вул. Кубанської України. У вогнищі знаходилися останки рук, інші частини тіла лежали в пакеті. Джерело зазначило, що жінка сказала, хто вона, але навіщо це робить, пояснювати не стала.

За інформацією видання, жінка народилася у Норильську (Росія) в 1987 році, зараз їй 32 роки. Коли саме переїхала в нашу країну, точно невідомо, однак вона навчалася у Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету, а з 2010 року – вже у Національній академії внутрішніх справ. У 2015-му році в Шевченківському районі Києва жінка зареєструвала приватне підприємство, що надає юридичні послуги. Підозрювана у вбивстві є єдиним засновником і керівником цієї компанії.

Підозрювана жила в Києві на Березняках, а вбитий чоловік в сусідньому під'їзді.

Як ми раніше писали, під Києвом знайшли вбиту 12-річну дівчинку.