У Києві п'яний водій зніс зупинку: люди дивом встигли відскочити (фото і відео)

У Києві водій легкового автомобіля Volkswagen зніс зупинку біля житлових будинків на вулиці Драйзера на Троєщині. ДТП сталася пізно ввечері 20 червня.

На щастя, обійшлося без постраждалих - люди ледве встигли відскочити. Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна".

Зазначається, що водій пролетів на червоне світло світлофора.

Як розповіли очевидці аварії, найімовірніше автомобіліст не впорався з керуванням, заїхав на тротуар і врізався в зупинку громадського транспорту, зніс його і після цього від'їхав на узбіччя з уламками.

У Києві п'яний водій зніс зупинку на Троєщині (Фото: РБК-Україна)

Імовірно, водій був у нетверезому стані.

ДТП ледь не закінчилося трагедією, бо 3 людини вчасно встигли відскочити в сторону і не загинути під колесами авто.

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці.

Якщо не буде доведено, що водій перебував за кермом п'яним або в стані наркотичного сп'яніння, то за створення ДТП йому загрожує тільки символічний штраф.

Самі поліцейські вирішили не коментувати ситуацію.

Також в мережі кияни публікують відео з місця події.

Відео: У Києві водій зніс зупинку на Троєщині

Співробітники поліції нині з'ясовуються причини і деталі аварії. Також на місце ДТП прибула карета "швидкої".

Відео: У Києві п'яний водій протаранив зупинку на Троєщині та мало не задавив людей

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