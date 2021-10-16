У Києві п'яний водій самоскида збив пішоходів на переході (фото)

Постраждалі громадяни - чоловік і дівчина (1977 і 1996 років народження) - після події на проспекті Степана Бандери були госпіталізовані до лікарні з травмами.

Затриманого водія самоскида (1974 р.н.) "продули" на Драгері, і прилад показав 2.68 проміле вмісту алкоголю в організмі.

Для упіймання винуватця наїзду правоохоронці оголошували план "Перехоплення".

"За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння", - розповіли в поліції.

Тепер водієві вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

У Києві затримали п'яного водія вантажівки, який збив пішоходів (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)