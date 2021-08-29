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У Києві п'яний водій посадив за кермо 8-річного хлопчика: чим закінчилися "покатушки" (відео)

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 21:55
У Києві п'яний водій посадив за кермо 8-річного хлопчика: чим закінчилися "покатушки" (відео) Фото: у Києві п'яний водій поступився місцем за кермом дитині (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві водії спостерігали небезпечну картину на дорозі - маленький хлопчик за кермом легковика колесив по проспекту Леся Курбаса та на Відрадному проспекті. Поруч з юним шофером сидів чоловік з явними ознаками сп'яніння. У підсумку такі "покатушки" закінчилися значним штрафом.

Про це 29 серпня передає "dtp.kiev.ua"на Facebook-сторінці.

З'ясувалося, що дядько 8-річного хлопчика, будучи підшофе, дав дитині поїздити на Daewoo Lanos, а сам прилаштувався поруч на передньому пасажирському кріслі, очевидно, в якості "штурмана".

Коли чоловік звернув увагу на шоковані погляди інших учасників дорожнього руху, і те, що його знімають на відео, то авто зупинилося, і "добрий" дядько сам пересів за кермо, а племінника відправив на своє місце.

"Далі він спробував втекти, я рухався за ним, попередньо повідомивши про те, що відбувається, співробітникам поліції. Даний автомобіль був зупинений співробітниками поліції на Відрадному проспекті. Виявилося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (1,37 проміле)", - розповів водій - очевидець інциденту.

На порушника склали протокол за статтею 130 КУпАП, а також постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має водійського посвідчення. Загальна сума штрафів склала 20 400 гривень.

Відео: у Києві п'яний чоловік посадив за кермо авто маленького племінника

Нагадаємо, раніше біля Львова сталася трагічна аварія, в якій загинув 11-річний водій - хлопчик тоді віз нетверезих дорослих.

Також ми писали про те, що нещодавно в Києві батько прокотив на самокаті маленьку дочку по зустрічці.

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Київ Патрульна служба
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