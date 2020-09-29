У Києві п'яний таксист влаштував переполох: випив вина і почалися пригоди

У Києві затримали горе-таксиста, який влаштував переполох. П'яний водій збив машиною відбійник, а потім врізався в стовп. Як виявилося, водій працював з 5 ранку до 10 вечора і вирішив розслабитися, купивши пляшку вина. Чоловік вирішив випити половину прямо за кермом. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Як зізнався сам водій, він працював з 05:00 ранку і до 22:30. В 22:30 вирішив придбати собі вина і по дорозі додому випив половину пляшки. Потім його трохи пригрузило і він задрімав. Прокинувся вже від удару. На щастя, ніхто, крім самого горе-таксиста, не постраждав. До речі, помітили його правоохоронці із взводу супроводу, коли той складівал запчастини до авто і збирався тікати", - сказано в повідомленні.

На щастя, встигли затримати п'яного водія та передали патрульним.

У Києві затриманий п'яний таксист

В коментарях українці обурилися пияцтвом за кермом.

Добре що воно врізалося в стовп, а не в когось, воно п'є за кермом, а могли постраждати ні в чому не причетні до цього люди і транспортні засоби.

Судячи з його фізіономії там було не тільки вино.

Коли цих синєлобих будуть позбавляти прав.

Ох ці автопаркові водії, а колись були у таксіфай такі бонуси, що і звичайні водії там підпрацьовували.

Як ми повідомляли раніше, в Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто.

Раніше ми писали про те, що під Вінницею сталося п'яне ДТП, в якому тільки дивом уціліли двоє малюків.