ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві п'яний таксист влаштував переполох: випив вина і почалися пригоди

Автор: Людмила Жукова

У Києві таксист за кермом випив пляшку вина

У Києві затримали горе-таксиста, який влаштував переполох. П'яний водій збив машиною відбійник, а потім врізався в стовп. Як виявилося, водій працював з 5 ранку до 10 вечора і вирішив розслабитися, купивши пляшку вина. Чоловік вирішив випити половину прямо за кермом. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Як зізнався сам водій, він працював з 05:00 ранку і до 22:30. В 22:30 вирішив придбати собі вина і по дорозі додому випив половину пляшки. Потім його трохи пригрузило і він задрімав. Прокинувся вже від удару. На щастя, ніхто, крім самого горе-таксиста, не постраждав. До речі, помітили його правоохоронці із взводу супроводу, коли той складівал запчастини до авто і збирався тікати", - сказано в повідомленні.

На щастя, встигли затримати п'яного водія та передали патрульним.

Популярні новини

У Києві затриманий п'яний таксист

В коментарях українці обурилися пияцтвом за кермом.

  • Добре що воно врізалося в стовп, а не в когось, воно п'є за кермом, а могли постраждати ні в чому не причетні до цього люди і транспортні засоби.
  • Судячи з його фізіономії там було не тільки вино.
  • Коли цих синєлобих будуть позбавляти прав.
  • Ох ці автопаркові водії, а колись були у таксіфай такі бонуси, що і звичайні водії там підпрацьовували.

Як ми повідомляли раніше, в Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто.

Раніше ми писали про те, що під Вінницею сталося п'яне ДТП, в якому тільки дивом уціліли двоє малюків.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ