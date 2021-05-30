У Києві п'яний таксист збив і покатав пішохода на капоті (відео)

Хлопець їхав на своєму авто і побачив, що водій Skoda качає по всій дорозі. Молодий чоловік наздогнав і зупинив машину, щоб дізнатися в чому причина і чи потрібна водієві таксі якась допомога.

Після цього таксист збив чоловіка і почав їхати з ним по району. Коли таксист зупинився, то відразу ж почав тікати, але його зупинили охоронці, які проїжджали поруч в цей момент.

Через деякий час на місце інциденту прибули патрульні. Вони за допомогою драгера заміряли сп'яніння таксиста. Прилад показав 1,47 проміле при дозволених 0,2.

Відео можна подивитися за цим посиланням. Увага! Присутня ненормативна лексика.

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