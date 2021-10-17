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У Києві п'яний чоловік зламав ніс дитині на вулиці: "це не повинно зійти з рук"

Автор: Роман Мирончук

У Києві чоловік у стані алкогольного сп'яніння зламав ніс 14-підлітку на вулиці. Інцидент стався в Голосіївському районі столиці на вулиці Ломоносова, 4 близько 20:00.

Про це розповіла мати постраждалого Ірен Матерухіна у Facebook-групі "Сусіди. Голосіїв".

"Він гуляв зі своїми друзями, вони сміялися, нічого не віщувало біди. Мій Макс відійшов від друзів трохи і йому в цей момент просто тварюка п'яна, років 50-ти вдарив в ніс. Була калюжа крові і сльози моєї дитини, він сильно злякався від несподіванки!!!"- розповіла жінка.

Діти відразу ж викликали поліцію, після чого чоловік зі своїм другом швидко зникли з місця події. Хлопець разом з батьками поїхав до травмпункту.

З'ясувалося, що у школяра зламаний зі змішанням. Довелося вправляти. Тепер йому необхідно лежати в лікарні 4-5 днів.

"Мій бідний хлопчик отримав не тільки фізичну травму, а й психологічну... Це не повинно ось так просто зійти з рук. Хоча може мій пост просто буде для когось попередженням, нехай діти будуть обережні і уважні по сторонах і дорослі теж", - додала мати хлопчика.

Нагадаємо, у Дніпрі вчителька молодших класів напивалася на уроках і била дітей по голові.

Ми також писали про те, що в Дніпрі школяр побив вчительку. У жінки все тіло в синцях і гематомах.

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Київ