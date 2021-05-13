У Києві п'яний іноземець протаранив "Будинок Петра І": як покарали водія (фото)

ДТП сталася на вулиці Костянтинівській, 6/8, біля станції метро "Контрактова площа" вчора вдень.

Автомобіліст протаранив Кам'яницю київського війта, яку називають Будинок Биковського або "Будинок Петра і" (втім, російський імператор Петро Романов тут ніколи не був). Будівля зараз функціонує як філія музею історії Києва - Музей історії благодійництва в Києві.

"Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння", - розповіли правоохоронці.

У Києві п'яний водій врізався в "Будинок Петра І" (фото: t.me/kyivpatrol)

Чоловік в авто на польських номерах погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат показав 1,95 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустимий рівень.

На винуватця аварії склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КпАП. Автомобіль забрали на штрафмайданчик.

Водій, який врізався в старовинну будівлю в Києві, був п'яний (фото: t.me/kyivpatrol)