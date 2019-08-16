У Києві п'яна жінка напала з ножем на свою подругу в гуртожитку (фото)

У столичному гуртожитку сталася сварка між подругами, в ході якої п'яна 59-річна жінка нанесла ножове поранення своїй опонентці. Про це повідомляє Нацполіція Києва.

Інцидент стався на вулиці Академіка Туполєва. Поліція з'ясувала, що під час конфлікту жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Вона прийшла до знайомої в кімнату, почала її ображати, а потім схопила ніж і нанесла удар у живіт.

У Києві в гуртожитку п'яна жінка поранила ножем подругу (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Постраждалу відвезли в лікарню, а правопорушницю заарештували в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

У Києві в гуртожитку п'яна жінка поранила ножем подругу (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали поліцейського за підготовку замовного вбивства. Майор поліції "замовив" місцевого жителя, який нібито образив його.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві 18-річний хлопець зарізав таксиста ножем прямо під час руху. За це молодому зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років. Водія таксі госпіталізували.

Ми також писали про те, що в Дніпрі 24-річний хлопець жорстоко зарізав власну матір. Вбивця завдав жінці 252 удару ножем. Вбивство сталося у ванній кімнаті. Після цього хлопець кинув ножа і втік, але поліція його знайшла і заарештувала.