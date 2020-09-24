ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві п'яна водійка намагалася відкупитися від "копів" смаженим м'ясом (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві водійка запропонувала поліцейським поїхати до неї і поїсти

У Києві нетверезу дівчину-водія затримали і доставили в поліцейську дільницю. Замість оформлення протоколу порушниця нетвердою мовою запропонувала "копам" поїхати до неї, поїсти смаженого м'яса та випити вина.

Курйозне відео з'явилося в Telegram-каналі "Типовий Київ".

Повідомляється, що "героїня" крім іншого намагалася втекти від поліцейських на автомобілі, коли її зупинили за грубе порушення правил дорожнього руху.

І вже у відділенні дівчина вирішила "вирішити" питання з суворими правоохоронцями пропозицією поїсти і розслабитися за келихом вина.

Популярні новини

"Поїхали до мене додому, я вас пригощу... Ми купимо м'яса, насмажимо. Я вас пригощу вином", - пропонувала дівчина.

Відповідь поліцейських залишився невідомою, бо відео обірвалось раніше.

У Києві водійка намагалася "купити" поліцейських м'ясом (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що у Києві поліцейський закинув недопалок назад у салон авто. Недопалену сигарету викинув на асфальт водій хам під час зупинки, але "коп" не розгубився.

Також повідомлялося, що у Києві священників помітили на дорогому авто з тюнінгованими дисками. Елітний позашляховик коштує більше мільйона гривень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України курьезы