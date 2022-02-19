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У Києві провчили "героя паркування" на елітному Lexus (відео)

Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва Евакуатор забрав на штрафмайданчик елітний автомобіль Lexus, припаркований власником в недозволеному місці.

Про це передає "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що водій позашляховика з номерами "АА 2326 МІ" перед цим проїхав по пішохідній зоні, очевидно, у пошуках "зручного" місця для паркування, а потім просто "акуратненько" встав у куточку.

Інцидент стався на вулиці Льва Толстого, 5.

Також в мережі опублікували відео, як "героя паркування" було покарано за порушення правил - евакуатор, який приїхав, став вантажити машину порушника, щоб відвезти.

"Наступні кілька тижнів доведеться провести впроголодь в процесі компенсації штрафу та оплату послуг евакуатора і штрафмайданчика", - з сарказмом йдеться в публікації.

Відео: у Києві евакуатор забирає Lexus, припаркований у недозволеному місці

Реакція мережі

У коментарях до ролика користувачі мережі схвально висловлюються про таке покарання "героя парковки".

  • Супер, стало набагато легше в центрі, так тримати!
  • Як не подивлюся - які ж вони нещасні ці нащадки на елітних точилах. Немає грошей ані за паркінг, ані за стоянку заплатити
  • У центрі повно парковок. Просто треба дупу свою іноді кілька сотень метрів пронести. А то таке враження, що у нас багато таких паркунів це люди з ампутованими ногами, які замість протезів дуповозку купили. І тепер у них немає грошей на парковку і ніг, щоб пронести дупу від парковки до місця куди їм потрібно. Нікому не заважати можна, якщо при цьому не порушується закон.

Раніше повідомлялося, що в Києві машина "героя паркування" застрягла в багнюці, і в мережі показали кадри, як працює "карма".

Також ми писали про те, що перед цим у Києві суворо провчили любителів паркуватися в недозволеному місці, після чого водій показав відео "самосуду".

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Київ